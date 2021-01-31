مراد حنين.. وحش بشري حوثي على طاولة التفاوض وضحاياه يصرخون مكانه المحاكم الدولية

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - سبتمبر نت- جبر صبر

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تحاول المليشيا الحوثية الإرهابية، أن تظهر كحمامة سلام، وأنها أكثر مبادرة إلى جلسات التفاوض عمّا قبل، خصوصاً بعد قرار الإدارة الأمريكية تصنيفها كجماعة إرهابية، وهو ما دفعها أن ترسل ما يسمى وفدها المفاوض إلى العاصمة الأردنية عمّان، إلا أنها لم تدرك بأنها أرسلت مجرمي حرب، كونهم مسؤولين على حالات تعذيب مختطفين مدنيين، منهم المجرم (مراد قاسم حنين) الذي سام المختطفين سوأ العذاب في مختلف السجون والأقبية الإجرامية في العاصمة المختطفة صنعاء.

حنين، والذي ينتمي لمحافظة صعدة، معقل المليشيا الحوثية، بلغت به القساوة والإجرام مبلغاً كبيراً، وهو ما يتحدث عنه المختطفون المحررون أنفسهم، ممن أفرج عنهم في صفقة أكتوبر الماضي، بين الحكومة والمليشيا الحوثية الإرهابية، برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبعيداً عن قانونية التفاوض مع جماعة إرهابية، إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لم تستطع إخفاء إجرامها وإرهابها على الضحايا، فما أن رأى أحد المختطفين المفرج عنهم مؤخراً من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية نائب ما يسمى رئيس لجنة تفاوض الأسرى الحوثية المدعو مراد قاسم حنين على شاشة التلفاز، وهو يجلس على طاولة المفاوضات في الأردن، وإلا وذرفت عيناه بالدموع ألماً وحزنًا وحسرة بعد أن أعادت له صورته شتى صنوف التعذيب الوحشي، التي ذاقها على يديه خلال فترة اعتقاله في معتقلات الحوثي السرية بصنعاء.

يتساءل الشاب عارف حسين العماري: كيف لشخص مجرم فاق في إجرامه ووحشيته وقسوته أشرس الحيوانات المفترسة أن يجلس على طاولة مفاوضات وهو يظهر كحمامة سلام وحمل وديع؟!، بينما يحمل كل معاني الحقد والكراهية والوحشية بحق الإنسانية لما مارسه من تعذيب بحق المختطفين.

ويقول عارف لـ موقع “سبتمبر نت” “المدعو مراد قاسم حنين لا يحمل في قلبه أدنى معاني الإنسانية، فهو لم يرحم كبيراً في السن، ولم يشفق على أي مريض طريح الأرض لا يستطيع الحركة، إلا وعذبهم بيده، وأمر جلاديه بتعذيب العديد من المختطفين أمام عينيه، وهو يتلذذ بتعذيبهم، فضلاً عن سلاطة لسانه وبذائتها، وسوء أخلاقه وقبح ألفاظه النابية” ويواصل “كان يسبنا ويشتمنا، ويهيننا في شرفنا وعرضنا، ويسب ويشتم أمهاتنا وأهلنا”.

وسرد المختطف المحرر عارف العماري بعضاً من مواقف التعذيب الوحشية التي عايش ألمها ورآها بنفسه في معتقلات المليشيا الحوثية الإرهابية السرية بصنعاء بحقه وحق المختطفين على يد المدعو مراد حنين المكنى أبو حسين، وهو يشغل نائب المجرم الآخر عبدالقادر المرتضى.

لا يرحم مسناً ولا مريضاً

يقول ” من المشاهد التي لا يمكن أن تنسى أن قام حنين بصفع مختطف كبير في السن يتجاوز عمره السبعين عاماً، على وجهه لمجرد أنه طلب علاجاً، حيث كان هذا المسن مريضاً لا يستطيع المشي أو الحركة، كان المختطفون يساعدوه على الحركة برفعه بأيديهم في حال ذهابه إلى الحمام، كما أنه يعاني من أمراض عدة ولم يتم معالجته، وفي أحد الأيام عند مجيء المدعو مراد حنين إلى المعتقل السري، تم رفع هذا المسن إلى باب الزنزانة وقام بطرقه وهو يطلب مقابلته، فرآه وشكا له أنه مريض دون علاج وكبير في السن لا يستطع المشي او الحركة، إلا أن مراد قاسم لم يرحم كبر سنه ولم يرق له جفن لمرضه، فما كان منه إلا أن قام بصفعه على وجهه وطلب من السجانين إعادته إلى الزنزانة دون مراعاة لكبر سنه ومرضه”.

موقف آخر يرويه العماري، بأن أحد المختطفين كان مريضاً لا يستطيع الوقوف لإصابته بانزلاق في العمود الفقري جراء التعذيب، ووصلت الوحشية بحنين عندما طلب منه المختطف حاجته للعلاج وشكا له مرضه، ليكون رده عليه أن طلب من السجانين بقوله “عالجوه” في إشارة منه لهم أن عذبوه، فانهالوا عليه بالضرب بشكل مبرح بواسطة عصي غليظة وكابلات كهربائية وفي أماكن حساسة منها العمود الفقري الذي يعاني منه، حتى أغمي عليه، ومن ثم سحبوه إلى الزنزانة ورموه فيها”.

كابوس

القيادي الحوثي مراد قاسم حنين، لقبه المختطفون بالكابوس لدمويته ووحشيته، يقول بعضهم لمحرر “سبتمبر نت” كان يحضر إلى السجون السرية بشكل مستمر ودون أن يخفي عن وجهه ويوم حضوره هو اليوم الأصعب، كان يشكل كابوسا مرعبا، فعندما كان يصل إلى المعتقل السري كانوا يسمعون صراخه وسبابه وشتمه وكل الألفاظ النابية الصادرة منه بصوت مرتفع، وهو ما يزال في بوابة المعتقل الخارجية، فقد كان سليط اللسان بذيء الكلام سيء الأخلاق فض التعامل، لا يرحم مريضا ولا يعطف على مسن من المختطفين.

ويروي المختطف المفرح عنه “حازم الحرف” آخر مشهد رأى فيه حنين كان في لحظة صعودهم الطائرة في عملية التبادل، في مطار صنعاء، يقول” كانت ملامح الغضب على وجهة واضحة، يظهر حقده، لا يستطيع أن يخفيه، كما أنه كان غير راض بالإفراج عنا، لدرجة أننا رأيناه وهو يتعاطى مسحوق “شمة” بكمية كبيرة، صبها على فمه القبيح وكأن وداعاً وحشياً أيضاً من شخصية وحشية، تريد المليشيا الحوثية تسويقها كحمامة سلام، مع أنها أخرجت من البلاد ذئباً بشرياً الأولى أن يكون في المحاكم الدولية، ليحاكم كمجرم حرب.