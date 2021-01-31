انتصارات جديدة للجيش الوطني في محافظة الجوف

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 536

نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، هجوما واسعا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وقال قائد الكتيبة الاولى في لواء المجد العميد مراد الريشان "إن وحدات قتالية من ابطال المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب غرب "معسكر الخنجر" الاستراتيجي وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر "صبرين" الاستراتيجي".

وأسفرت العملية عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.