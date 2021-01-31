الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال والنساء دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تقارير أممية تحرك سلطان البركاني وهيئة رئاسة مجلس النواب تفتح ملف مخالفات البنك المركزي قطر تعلن جرعة سعرية في أسعار الوقود معارض شرس لبوتين ومنظمة الصحة و”عدوة ترامب”..الكشف عن أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام مراد حنين.. وحش بشري حوثي على طاولة التفاوض وضحاياه يصرخون مكانه المحاكم الدولية الفنانة أصالة تحدد ثلاث دول عربية لدفنها في حاول وفاتها انتصارات جديدة للجيش الوطني في محافظة الجوف الدولة العربية التي أصبحت ضمن أكثر عشر دولا فسادا في العالم النائب العام في السعودية يتدخل بعد تعرض فتاة للعنف على يد والدها
نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، هجوما واسعا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وقال قائد الكتيبة الاولى في لواء المجد العميد مراد الريشان "إن وحدات قتالية من ابطال المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب غرب "معسكر الخنجر" الاستراتيجي وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر "صبرين" الاستراتيجي".
وأسفرت العملية عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.