النائب العام في السعودية يتدخل بعد تعرض فتاة للعنف على يد والدها

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على رجل عنف ابنته في مدينة جازان.

ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بلاغا عن تعرض طفلة للتعنيف من قبل والدها.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحق الأب.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة، وجهات الضبط الجنائي بالمملكة "تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة".

وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير، مضيفا أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

المصدر: "سبق"