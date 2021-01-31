عاجل .. الموت يفجع الملك سلمان وأمير قطر أول المعزين

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أحزانه في رحيل أحد أفراد آل سعود.

وبعث أمير قطر برقية تعزية للملك سلمان في وفاة الأمير السعودي، تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، كما بعث نائب أمير قطر ببرقية مماثلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

و​أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس السبت، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزبز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وبأنه سيصلى عليه اليوم الأحد، في مدينة الرياض.

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أمس الجمعة، اطمأن خلالها على صحة الفقيد.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويشار إلى أن الأمير تركي بن ناصر، هو الابن السابع للأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

ونعى الأمير تركي بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

رحم الله سمو الأمير تركي بن ناصر.. عزائي لعائلته الكريمة وآل سعود الكرام.