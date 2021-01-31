تعرف على أخطر خطة من واتسآب لمنع هروب مستخدميه

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة ذكية أطلقها تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، لمنع هروب مستخدميه من المنصة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "واتسآب" أطلقت حملة باستخدم خاصية "القصص"، لتهدئة مخاوف مستخدميها بشأن الخصوصية.

وتهدف تلك الخطة من "واتسآب" التي انطلقت من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند إلى باقي دول العالم، لمنع هروب مستخدميها إلى تطبيقات دردشة منافسة

وقال المتحدث باسم منصة "واتسآب" إن استخدام تلك الطريقة يسعى للكشف عن "المعلومات الخاطئة والمربكة" المحاطة بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

وتسبب تغيير سياسة الخصوصية في "واتسآب" واللغط المحاط حولها، في هروب الملايين من مستخدمي "واتسآب" إلى تطبيقات منافسة مثل "سيغنال" و"تليغرام".