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السعودية تطلق تحذيرا هاما لمواطنيها بخصوص المظاهرات

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدرت السعودية تحذيرا بشأن المظاهرات غير المرخصة التي تجري في روسيا اليوم الأحد بدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وأهابت سفارة المملكة لدى موسكو على حسابها في "تويتر" بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في روسيا "الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في روسيا بهذا الشأن".

وذكرت السفارة الرقم الهاتفي الذي يمكن لمواطني المملكة اللجوء إليه على مدار الساعة في حالات الطوارئ.

وتجري المظاهرات في روسيا اليوم بمشاركة أعداد أقل بكثير من المحتجين مقارنة مع الجولة الأولى من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 23 أكتوبر.

وتنظم هذه المظاهرات رغم تحذيرات السلطات من تلبية نداء نافالني الذي لا يزال قيد الحبس بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس، منذ عودته أوائل يناير إلى روسيا من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه للتسميم المزعوم.

المصدر: RT

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