أخطر ادعاء من تيباس بحق إنفانتينو بدعم مشروع دوري السوبر الأوروبي

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعاد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس التأكيد على أن دوري السوبر الأوروبي الذي تسعى عدة أندية لإطلاقه سيشكل "خرابا لكرة القدم".

وحث رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو على "توضيح موقفه" حول المشروع.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" أكد في 21 يناير أنه لن يعترف بدوري السوبر الأوروبي، مشيرا إلى أن اللاعبين يواجهون خطر الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.

وفي مقابلة أجراها تيباس مع وكالة "فرانس برس" قال إنه لا توجد لديه معلومات مؤكدة حول من يقف وراء مشروع دوري السوبر الأوروبي، لكنه ألمح إلى "ريال مدريد، ثم مالك مانشستر يونايتد ومالك ليفربول (انجلترا) في إيطاليا ميلان مع إيفان غازيديس، وأنهم يقومون بأشياء سيئة".

وعند سؤاله حول معارضة "الفيفا" للمشروع قال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "يجب التمييز بين فيفا كمنظمة وجاني إنفانتينو، عندما تطرق فيفا علنا لهذا المشروع كمنظمة أعلنوا معارضتهم. لكني أعتقد أن إنفانتينو، كرئيس لهذه المنظمة، يجب أن يوضح موقفه حول هذا المشروع. لأنه في الواقع، شارك في اجتماعات، عمل وشجع إنشاء الدوري السوبر".

وتابع: "في التوثيق الذي نملكه عن الدوري السوبر هناك ذكر لـ"دبليو 01" وهو اسم رمزي واضح بالنسبة للسيد إنفانتينو.. أعتقد انه يجب أن يوضح موقفه بشكل عاجل، علنا وشخصيا، وأن يشرح سبب حضوره بعض الاجتماعات وتشجيعه هذا المشروع في بعض الفترات".

وأكمل تيباس ادعائه بحق إنفانتينو: "إنه ليس ضد. تم الاحتفاظ بمواعيد كأس العالم للأندية وهي مسابقة عزيزة على قلب إنفانتينو".

واستطرد: "إذا نفى هذا الأمر واستطاع إثباته سأقدم اعتذاري. إذا استبعد هذا للاحتمال إلى الأبد سنبدأ في تصديقه. بالنسبة لي شخصيا، لدي شكوك".

ويرى تيباس أن المشروع سيكون خرابا لكرة القدم على المدى المتوسط، وأن هذا المشروع يفيد الأندية التي يملكها الأمريكيون حيث لديهم نماذج بطولات مغلقة.

المصدر: "أ ف ب"