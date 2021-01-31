تراجع متسارع للعملة اليمنية واليكم آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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