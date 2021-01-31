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تراجع متسارع للعملة اليمنية واليكم آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد:

*في صنعاء 

 شراء الدولار 596

بيع الدولار 597

شراء السعودي 157.50

بيع السعودي 157.80

*في عدن

 شراء الدولار 864

بيع الدولار 868

شراء السعودي 227

بيع السعودي 228

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