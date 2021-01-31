تراجع متسارع للعملة اليمنية واليكم آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد:
*في صنعاء
شراء الدولار 596
بيع الدولار 597
شراء السعودي 157.50
بيع السعودي 157.80
*في عدن
شراء الدولار 864
بيع الدولار 868
شراء السعودي 227
بيع السعودي 228