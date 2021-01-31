مسئول سعودي يطلق تحذيرات عاجلة بعد تزايد ملحوظ في اصابات كورونا

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، مشددا على أن "الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها".

واكد الربيعة، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا بمنتهى الجدية، لافتا إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بـكورونا في السعودية.

وقال في كلمة له: "تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

وأضاف أن القيادة السعودية جعلت من صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء، وأرجع الارتفاع بعدد الإصابات للتجمعات والتراخي في التدابير.

وحذر وزير الصحة السعودي من أن عدم الالتزام "سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

كما حذر من صعوبة هذه الفترة "ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة"، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وكان وزير الصحة السعودي، قد أطلق نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في "تويتر"، الجمعة: "تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".