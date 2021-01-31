الجيش الوطني يعلن مقتل قيادي حوثي كبير مع مرافقيه

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 547

أعلن الجيش الوطني، الأحد، مقتل قيادي حوثي مع عدد من مرافقيه، أثناء قيادته تعزيزات عسكرية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن ألوية العمالقة (التابعة للجيش اليمني).

وأوضح البيان أن "القوات المشتركة (موالية للحكومة) أحبطت تحركات وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة".

وأضاف أن "القيادي الحوثي إبراهيم الديلمي لقي مصرعه وعدد من مرافقيه، أثناء قيادته تعزيزات حوثية، محاولين اختراق خطوط التماس في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى.