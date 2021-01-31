بينهم محافظ عدن.. قيادات الانتقالي تتوجه الى موسكو وبيان يتحدث عن غرض الزيارة

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توجه رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، عيدروس قاسم الزُبيدي،السبت، إلى موسكو على رأس وفد ضم قيادات المجلس.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة وجهت إليه من الحكومة الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، خلال زيارته، عددا من المسؤولين الروس في الحكومة والبرلمان، لبحث عدد من الملفات، حسب البيان.

ويشارك في الوفد عدد من قيادات المجلس، وهم اللواء أحمد بن بريك، رئيس 'الجمعية الوطنية'، وأحمد لملس، الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، ورئيس 'وحدة شؤون المفاوضات'، ناصر الخبجي، وعلي الكثيري، نائب رئيس 'وحدة شؤون المفاوضات'، المتحدث الرسمي للمجلس، وعضو هيئة الرئاسة، عمرو البيض، ومحمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي، عضو 'وحدة شؤون المفاوضات'.

وتتواجد معظم قيادات الانتقالي في دولة الامارات.

وتسعى موسكو للعب دور في الأزمة اليمنية، حيث سبق لها أن وجهت دعوات مماثلة إلى وفد مليشيا الحوثي والائتلاف الجنوبي.

وكان تقرير لجنة الخبراء الدوليين، التابع لمجلس الأمن، قد اتهم المجلس الانتقالي "الموالي للإمارات" بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وأرجع التقرير ذلك إلى احتفاظ المجلس بالسيطرة على الأرض، وتوسيع نفوذه في سقطرى، وفرض سلطاته على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، باستخدام القوة المفرطة.