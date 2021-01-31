أسماء المناطق التي شهدت هزة أرضية في إب والضالع

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت مناطق في محافظتي إب والضالع مساء السبت، هزة ارضية خفيفة، بحسب ما افاد به سكان محليون.

وقال السكان لمأرب برس، انهم شعروا بهزة ارضية الساعة 10:50 مساء السبت، في مناطق بعدان والعود والشعر والسدة والنادرة.

ووصلت الهزة الى مناطق في محافظة الضالع المحاذية لمحافظة إب مثل دمت وقعطبة.

وقالت بعض المصادر ان عدد من المواطنين خرجوا من منازلهم بعد أن شعروا بالهزة الارضية.

وسبق ان شهدت محافظة إب هزة ارضية خفيفة اكثر من مرة كان اخرها عام 2015.

يذكر ان مركز رصد الزلازل في اليمن(مقره صنعاء) لا يعمل منذ فترة طويلة، نتيجة انقطاع مرتبات العاملين فيه ورفض حكومة صنعاء تسليم مستحقاتهم من سنوات.