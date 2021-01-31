تراجع متسارع للعملة اليمنية واليكم آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن تصفح الأخبار من موقع مأرب برس عبر ميزة «الإستعراض الفوري» بدون إنترنت مسئول سعودي يطلق تحذيرات عاجلة بعد تزايد ملحوظ في اصابات كورونا الجيش الوطني يعلن مقتل قيادي حوثي كبير مع مرافقيه بينهم محافظ عدن.. قيادات الانتقالي تتوجه الى موسكو وبيان يتحدث عن غرض الزيارة أسماء المناطق التي شهدت هزة أرضية في إب والضالع مواطنة يمنية تصاب بجلطة أمام سجن المليشيات الحوثية يحتجز فيها أبنها تفاصيل عقد النجم الكروي ميسي مع برشلونة تفوق المليار يورو الجيش الوطني يعلن القبض على أخطر خلية تجسس نسائية للمليشيات الحوثية في مأرب مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة مفاجئة من الرئيس السابق
شهدت مناطق في محافظتي إب والضالع مساء السبت، هزة ارضية خفيفة، بحسب ما افاد به سكان محليون.
وقال السكان لمأرب برس، انهم شعروا بهزة ارضية الساعة 10:50 مساء السبت، في مناطق بعدان والعود والشعر والسدة والنادرة.
ووصلت الهزة الى مناطق في محافظة الضالع المحاذية لمحافظة إب مثل دمت وقعطبة.
وقالت بعض المصادر ان عدد من المواطنين خرجوا من منازلهم بعد أن شعروا بالهزة الارضية.
وسبق ان شهدت محافظة إب هزة ارضية خفيفة اكثر من مرة كان اخرها عام 2015.
يذكر ان مركز رصد الزلازل في اليمن(مقره صنعاء) لا يعمل منذ فترة طويلة، نتيجة انقطاع مرتبات العاملين فيه ورفض حكومة صنعاء تسليم مستحقاتهم من سنوات.