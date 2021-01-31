وزير الإعلام : يرد بصريحات نارية على قرارات حوثية تعسفية صد المرأة اليمنية

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اتهم وزير الإعلام والثقافة ، معمر الإرياني، اليوم ،مليشيات الحوثي بمنع النساء من العمل في معظم المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها وممارسة انتهاكات ضدهن، ما أدى إلى "الدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر".
وقال الإرياني في تغريدة على "تويتر"، إن: "جرائم الحوثيين بحق النساء في مناطق سيطرتهم لم تقتصر على منعهن من العمل في المطاعم، بل حرمانها من العمل في غالبية القطاعات الحكومية، وتدمير القطاع الخاص ومعه آلاف فرص العمل، والدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر".
وأضاف "مارست مليشيا الحوثي التمييز بحق المرأة في مناطق سيطرتها وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية واقتادتها لسجون سرية ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تحرم المساس بالمرأة".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة، إلى "إدانة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق النساء والتي وثقتها المنظمات الحقوقية وشهادات ناجيات من السجون السرية وأكدها تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً"، حد قوله