خبير بالشرق الأوسط ونجل صحفي مصري يتولى ملف ايران في إدارة بايدن

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عيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم وخبير شؤون الشرق الأوسط روبرت مالي مندوباً له للشؤون الإيرانية، فماذا نعرف عنه وعن مواقفه والمهمة التي تنتظره؟.
وكان بايدن قد أكد خلال حملته الانتخابية رغبة إدارته في العودة الى الإتفاق والإلتزام ببنوده في حال التزام ايران به. لكن الأمر ليس بهذه السهولة بسبب ما طرأ من تغييرات منذ إبرام الاتفاق.
مسيرة أكاديمية
درس مالي في عدد من أرقى الجامعات على مستوى العالم فهو خريج جامعتي هارفارد ويال الامريكيتين حيث كان زميل الدراسة للرئيس السابق باراك اوباما.
واستكمل دراسته في جامعة أكسفورد البريطانية حيث نال منها درجة الدكتوراه وكانت اطروحة تخرجه بعنوان "العالم ثالثية واضمحلاله".