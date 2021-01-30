التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه الأراضي السعودية

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بإتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إرسال طائرات مسيرة مفخخة وقذائف باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين، بطريقة ممنهجة ومتعمدة.