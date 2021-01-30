الإطاحة بـ عصابة تهريب أثار بحوزتهم قطع أثرية يمنية نادرة

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تمكنت قوات من الكتيبة الثانية التابعة لـ اللواء "١٤١" الموكلة إليها مهام حماية منفذ الوديعة اليوم السبت من احباط عملية تهريب اثار يمنية ثمينة في منفذ الوديعةالرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية وإلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب الآثار.
وذكر مصدر خاص "لمأرب برس" بأن هذه الاثار المضبوطة تنوعت ما بين التحف والمنقوشات الأثرية اليمنية النادرة كانت على متن قاطرة في طريقها الى خارج الوطن.