تدمير كلي لتعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها باتجاه مأرب

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، غارات جوية، واستهدفت تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية بمحافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمّرت تعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي صرواح وهيلان غرب المحافظة، دون مزيد من التفاصيل.