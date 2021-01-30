سخط عربي واسع بسبب إعلامي إماراتي يظهر بملابس زوجته - فيديو

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار الإعلامي الإماراتي أحمد خميس استياء متابعيه على السوشال ميديا، بسبب ظهوره عبر مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس زوجته الإعلامية مشاعل الشحي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات”، معتبرين ذلك انتقاصا من رجولته .

وأطل خميس على جمهوره مرتديا جلبابا زهري اللون مرسوم عليه رسوم متحركة، معلقا: “أكيد الكل يسأل انا ليه لابس كده.. أول شي مشاعل غسلت ملابسي كلها ما عندي شي البسه .. فأخذت ده من ملابسها دون أن تدري.. بس لايق علي وكله حركات”.

وانهالت الكثير من الانتقادات من قبل جمهوره، حيث علق أحدهم، قائلا:” الشهره والفلوس طيرت الرجوله و العقل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”، ووافقه الرأي آخر قائلا “لا حيا ولا مستحا وعذر اقبح من ذنب”. وسخر متابع آخر، معلقا: “بصراحه مره لايق عليك .. مالوه داعي اذا جفت ملابسك اللي كلهم كلهم غسلتهم أن ترد مره ثانيه وتلبسهم لأن ملابس الرجال للرجال ماتصلح لك خليك على ملابس زوجتك هي اللي مناسبه لك”. وقال آخر:”لا تنشرون لهؤلاء الطفيليات.. المشكله يقول لايق علي.. طب لاتصور نفسك بالمنظر هذا حفاظا عن رجولتك.. الله يرحمك يارجولة “.

وفي أكتوبر الماضي أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن خبر عودته لزوجته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي بعد إعلان انفصالهما قبل عدة أشهر دون توضيح الأسباب، حيث قام خميس بنشر مقطع فيديو يظهر فيه وبجانبه مشاعل الشحي، قائلا: “أنا وايد مستأنس الصراحة والشعور اللي قاعد أحس فيه الحين شعور جدا غريب لكن أنا متأكد أن هالشعور.. شعور حلو”، وأرفق خميس الفيديو بتعلیق كتب فيه: “اجعلها معي حتی نشیب سويًا يالله”.