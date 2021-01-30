أكثر من 39 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية خلال 2020

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قفزت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 19,3% خلال عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 24,16 مليار ريال (6,44 مليار دولار) عن العام السابق.

ووصل إجمالي تحويلات الوافدين من المملكة، وفقا لإحصائية أعدها موقع "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 149,69 مليار ريال (39,92 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 125,53 مليار ريال (33,47 مليار دولار) في عام 2019.

وسجلت تحويلات الوافدين بالسعودية في عام 2020 أعلى مستوى في 4 أعوام، منذ أن بلغت 151,9 مليار ريال (40,51 مليار دولار) في عام 2016، يليها عام 2017 بإجمالي 141,66 مليار ريال (37,78 مليار دولار)، ثم في 2018 بقيمة 136,43 مليار ريال (36,38 مليار دولار).

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39,9 مليار دولار في عام 2020

وارتفعت تحويلات الوافدين من السعودية خلال العام 2020 على الرغم من تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل، علما بأن المملكة من أكبر دول العالم اعتمادا على العمالة الأجنبية بما يناهز 10 ملايين وافد، يستحوذون على نحو 75% من إجمالي المشتغلين بالمملكة والبالغ عددهم 13 مليون مشتغل.

وفيما يخص تحويلات السعوديين، فإنها سجلت انخفاضا نسبته 16,4% خلال عام 2020 على أساس سنوي، إلى 48,57 مليار ريال (19,95 مليار دولار)، مقابل 58,09 مليار ريال (15,49 مليار دولار) في العام 2019.