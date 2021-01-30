هزة أرضية تضرب أحد مدن السعودية وهيئة المساحة تكشف التفاصيل

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات.

وأفادت الهيئة السعودية عبر حسابها على "تويتر" بأن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.

بدورهم، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بهزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.