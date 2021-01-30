آخر الاخبار

تدمير كلي لتعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها باتجاه مأرب سخط عربي واسع بسبب إعلامي إماراتي يظهر بملابس زوجته - فيديو أكثر من 39 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية خلال 2020 هزة أرضية تضرب أحد مدن السعودية وهيئة المساحة تكشف التفاصيل عاجل : انفجار كبير يهز مدينة البيضاء جراء حريق وصل إلى أحد محطات الغاز رغد صدام حسين تبعث بتهنئة خاصة لاحد ملوك العرب تطور سلبي في الوضع الصحي لزيد الدين زيدان بيان صادر عن مكتب الفنان اليمني ايوب طارش دوي صافرات الإنذار وانقطاع الكهرباء وتوقف أكبر مطارات إيران.. ماذا حدث في طهران؟ أول تحذير من الحكومة اليمنية للإدارة الأمريكية الجديدة

عاجل : انفجار كبير يهز مدينة البيضاء جراء حريق وصل إلى أحد محطات الغاز

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 608

 

هز انفجار عنيف مدينة البيضاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية الحوثية , جراء انفجار محطة غاز , وقالت المصادر أن عشرات الجرحى بينهم عشرات المصابين وصلوا عدة مستشفيات في المحافظة .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن الانفجار كان بسبب حريق مفاجئ في محطة الغاز لم يعلم سببه , هل كان بسبب ماس كهرابي أو سبب أخر.

وبسبب ازدحام المواطنين حول المحطة لتعبئة أسطوانات الغاز , ارتفعت حصيلة الإصابات التي تتحدث حاليا عن أكثر من 35 مصاب .

كما تسبب الانفجار في توسع دائرة الحريق ليشمل عدة محلات تجارية ومحالات صيانة السيارات.

 
إقراء أيضاً
تدمير كلي لتعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها باتجاه مأرب
بيان صادر عن مكتب الفنان اليمني ايوب طارش
أول تحذير من الحكومة اليمنية للإدارة الأمريكية الجديدة
بعد تقرير عن فساد وغسيل أموال.. برلماني متخصص في الإقتصاد يطالب الرئيس هادي بالت
تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم
حملة حوثية تستهدف النساء وقرار جديد وصف بالمخزي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس