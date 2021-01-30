عاجل : انفجار كبير يهز مدينة البيضاء جراء حريق وصل إلى أحد محطات الغاز

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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هز انفجار عنيف مدينة البيضاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية الحوثية , جراء انفجار محطة غاز , وقالت المصادر أن عشرات الجرحى بينهم عشرات المصابين وصلوا عدة مستشفيات في المحافظة .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن الانفجار كان بسبب حريق مفاجئ في محطة الغاز لم يعلم سببه , هل كان بسبب ماس كهرابي أو سبب أخر.

وبسبب ازدحام المواطنين حول المحطة لتعبئة أسطوانات الغاز , ارتفعت حصيلة الإصابات التي تتحدث حاليا عن أكثر من 35 مصاب .

كما تسبب الانفجار في توسع دائرة الحريق ليشمل عدة محلات تجارية ومحالات صيانة السيارات.