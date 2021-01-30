رغد صدام حسين تبعث بتهنئة خاصة لاحد ملوك العرب

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 265

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، زعيما عربيا، اليوم السبت.

وشاركت ابنة صدام حسين صورة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت معها تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ59.

وتحتفل المملكة الأردنية، اليوم السبت الموافق 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 59.

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح كورونا

وفي الإطار ذاته، وجه كثير من المواطنين الأردنيين التهنئة للملك عبد الله بعيد ميلاده في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​​وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.

​وسبق لرغد صدام حسين أن أرسلت تهنئة إلى مملكة الأردن خلال الشهر الجاري جاء فيها: "كل عام والأردن قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه".

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الشعب الأردني يحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، وأشارت إلى أنه في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، يصادف مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بعدها بإعاد ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.