آخر الاخبار

عاجل : انفجار كبير يهز مدينة البيضاء جراء حريق وصل إلى أحد محطات الغاز رغد صدام حسين تبعث بتهنئة خاصة لاحد ملوك العرب تطور سلبي في الوضع الصحي لزيد الدين زيدان بيان صادر عن مكتب الفنان اليمني ايوب طارش دوي صافرات الإنذار وانقطاع الكهرباء وتوقف أكبر مطارات إيران.. ماذا حدث في طهران؟ أول تحذير من الحكومة اليمنية للإدارة الأمريكية الجديدة بعد تقرير عن فساد وغسيل أموال.. برلماني متخصص في الإقتصاد يطالب الرئيس هادي بالتدخل تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم الإمارات تعلن الشروط الكاملة للحصول على الجنسية حملة حوثية تستهدف النساء وقرار جديد وصف بالمخزي

رغد صدام حسين تبعث بتهنئة خاصة لاحد ملوك العرب

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 265

 

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، زعيما عربيا، اليوم السبت.

وشاركت ابنة صدام حسين صورة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت معها تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ59.

وتحتفل المملكة الأردنية، اليوم السبت الموافق 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 59.

ملك الأردن يكشف عما حدث له على مدار يومين بعد تلقي لقاح كورونا

وفي الإطار ذاته، وجه كثير من المواطنين الأردنيين التهنئة للملك عبد الله بعيد ميلاده في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​​وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.

​وسبق لرغد صدام حسين أن أرسلت تهنئة إلى مملكة الأردن خلال الشهر الجاري جاء فيها: "كل عام والأردن قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه".

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الشعب الأردني يحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، وأشارت إلى أنه في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، يصادف مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بعدها بإعاد ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.

 
إقراء أيضاً
الفرحة تعم المواطنين .. دولة خليجية تزف لمواطنيها خبرًا سارًا طال انتظاره
سائق ضايق سيدة في السعودية وحاول إيقافها بالقوة يلقى مصيره
الطلاق يتوسع بشكل مخيف في السعودية و7حالات في كل ساعة وسبب غريب يتصدر الاسباب
خطوة لم يجرؤ عليها أي رجل في أبو ظبي أو دبي خلال 2020 مع زوجاتهم الاولي وفعلها
شاهد مالم يشاهد أغلب السعوديين عن سيارة الملك سلمان قبل 43 عاما
هكذا أنقذ تطبيق تيك توك امرأة وحيدة من محاولة خطف وسرقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس