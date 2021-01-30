بيان صادر عن مكتب الفنان اليمني ايوب طارش

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-يمن شباب

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دعا مكتب الفنان اليمني أيوب طارش عبسي، امس الجمعة، الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الثقافة إلى التدخل من أجل وقف فوري للاستغلال "غير القانوني" لمصنفاته الغنائية.

يأتي هذا في خضم أزمة حادة مع شركة إنتاج محلية حول حقوق الملكية الفكرية للفنان.

واتهم الفنان اليمني الكبير "أيوب طارش عبسي"، شركة "13 يونيو" للإنتاج والتوزيع الفني بانتهاك واستغلال حقوقه الأدبية والمالية.

وأكد بيان صادر عن مكتب الفنان، ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، "ملكية الفنان أيوب طارش عبسي لكافة حقوق المصنفات الفنية الغنائية الخاصة والمسجلة باسمه بوزارة الثقافة وفقا للقانون (15) لسنة 2012م بشأن حماية حق المؤلف".

ونفى ادعاءات مؤسسة 13 يونيو الواردة في بيانهم الأخير بشأن امتلاك المؤسسة لجميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع والملكية الفكرية لجميع الأعمال الفنية للفنان أيوب طارش، واصفاً تلك الادعاءات بمزاعم مخالفة للحقيقة.

وأوضح المكتب، أنه جرى إشعار مؤسسة 13يونيو والجهات التي لها صلة منها شركة جراند تكنولوجيا بإيقاف استغلال كافة حقوق المصنفات الغنائية الخاصة بالفنان أيوب طارش عبسي في اليمن وكافة دول العالم وعبر كافة شبكات الاتصالات والانترنت وكافة الوسائل والامكانات في الحاضر والمستقبل وانتهاء كافة العقود التي أبرمها الفنان ايوب طارش مع شركات خدمات القيمة المضافة للهاتف النقال (الشركات الوسيطة) أو مؤسسة 13 يونيو".

ورحب المكتب في بيان "بأي جهود يمكن أن تبذل لإيقاف هذا الانتهاك والاستغلال لحقوق الفنان أيوب طارش عبسي".

ويوم الخميس، أصدرت مؤسسة 13 يونيو للإنتاج والتوزيع الفني، بياناً نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعت فيه ملكيتها لكافة حقوق الطبع والنشر والتوزيع والملكية الفكرية لجميع الأعمال الفنية للفنان أيوب طارش، مشيرة إلى وجود اتفاقيات وعقود بيع وملكية حصرية لصالح المؤسسة (لم تنشرها)".

وقالت المؤسسة إن هناك "أفراد وشركات محلية وأجنبية (لم تذكرها) متورطون في محاولة الاستيلاء على الحقوق وادعاء ملكيتها"، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية على المستوى المحلي والخارجي فيما يخص الحقوق واستغلال هذه الأعمال الفنية على شبكات التواصل والمنصات الالكترونية ذات الصلة".