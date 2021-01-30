أول تحذير من الحكومة اليمنية للإدارة الأمريكية الجديدة بعد تقرير عن فساد وغسيل أموال.. برلماني متخصص في الإقتصاد يطالب الرئيس هادي بالتحرك تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم الإمارات تعلن الشروط الكاملة للحصول على الجنسية حملة حوثية تستهدف النساء وقرار جديد وصف بالمخزي فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبدالرحيم ب الحقيقة التي أخفاها عنهم أبيهم مكتب التحقيقات الفيدرالية يكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس العلماء يكشفون خطورة القاتل الصامت و انقطاع النفس المتقطع اثناء النوم وسط تصعيد خطير للعمليات العسكرية في الحديدة المليشيات الحوثية تتمرد على الأمم المتحدة ويعرقل صيانة صافر السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفر واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد
حذر وزير الخارجية اليمني،أحمد عوض بن مبارك، من أن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة، بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يرسل رسائل خاطئة يسيء الحوثيون تفسيرها.
وقال أحمد عوض بن مبارك لـمجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير نشر الجمعة: إن إلغاء هذا التصنيف سيرسل رسائل خاطئة قد يسيء الحوثيون تفسيرها على أنها إفلات من العقاب على جرائمهم الإرهابية.
ووفق الوزير اليمني؛ سيؤدي هذا في النهاية إلى توسيع نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وقال بن مبارك إنه يؤكد من جديد أن هذا التصنيف يأتي في الوقت المناسب للضغط على الحوثيين من أجل دفع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد أكثر من عامين من الجمود.
ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، إن وزارة الخارجية تنظر بشكل عاجل ومستفيض في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف حركة الحوثي منظمة إرهابية.
وكانت الإدارة الأمريكية صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري قبل يوم واحد من وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض.