أول تحذير من الحكومة اليمنية للإدارة الأمريكية الجديدة

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر وزير الخارجية اليمني،أحمد عوض بن مبارك، من أن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة، بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يرسل رسائل خاطئة يسيء الحوثيون تفسيرها.

وقال أحمد عوض بن مبارك لـمجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير نشر الجمعة: إن إلغاء هذا التصنيف سيرسل رسائل خاطئة قد يسيء الحوثيون تفسيرها على أنها إفلات من العقاب على جرائمهم الإرهابية.

ووفق الوزير اليمني؛ سيؤدي هذا في النهاية إلى توسيع نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقال بن مبارك إنه يؤكد من جديد أن هذا التصنيف يأتي في الوقت المناسب للضغط على الحوثيين من أجل دفع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد أكثر من عامين من الجمود.

ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، إن وزارة الخارجية تنظر بشكل عاجل ومستفيض في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف حركة الحوثي منظمة إرهابية.

وكانت الإدارة الأمريكية صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري قبل يوم واحد من وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض.