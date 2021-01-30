بعد تقرير عن فساد وغسيل أموال.. برلماني متخصص في الإقتصاد يتحدث عن سمعة البنك المركزي ويطالب الرئيس بالتحرك تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم الإمارات تعلن الشروط الكاملة للحصول على الجنسية حملة حوثية تستهدف النساء وقرار جديد وصف بالمخزي فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبدالرحيم ب الحقيقة التي أخفاها عنهم أبيهم مكتب التحقيقات الفيدرالية يكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس العلماء يكشفون خطورة القاتل الصامت و انقطاع النفس المتقطع اثناء النوم وسط تصعيد خطير للعمليات العسكرية في الحديدة المليشيات الحوثية تتمرد على الأمم المتحدة ويعرقل صيانة صافر السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفر واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد في تطورات غير مسبوقة..هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا في المملكة
أظهر تقرير جديد لمنظمة الشفافية العالمية ومكافحة الفساد اشتداد وتيرة الفساد في اليمن لتحتل ذيل القائمة في مستوى الشفافية.
وأطهر التقرير الذي صدر قبل أيام اليمن في المستوى قبل الأخيرين من حيث الشفافية قبل الصومال وسوريا.
واحتلت اليمن الدولة الثالثة من حيث الأكثر فسادا بعد سوريا والصومال، في وقت تعاني فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية بتاريخها الحديث.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تليها قطر، وسلطنة عُمان، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.
وذكر التقرير إن كلا من العراق تونس وعُمان قد شهدت تقدما في تقييمهم السنوي، بينما شهدت سوريا واليمن ولبنان تراجعا في التقييم العام لمكافحة الفساد. إليكم نظرة على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر الفساد العالمي لعام 2020
وأظهر تقرير خبراء فريق العقوبات بمجلس الأمن الخاص باليمن أن الفساد مكن مجموعة قليلة من كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة مع كبار رجال المال والأعمال غسلوا 423 مليون دولار من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار خلال سنتين.
وذكر التقرير إن مليشيا الحوثي استولت في عام واحد فقط على 1.8 مليار دولار من إيرادات عامة وحولتها لصالح قياداتها ومجهودها الحربي.
وقال التقرير إن انعدام المساءلة والإفلات من العقاب سائد في البلاد ويساعد على انتشار الفساد.