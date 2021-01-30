تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أظهر تقرير جديد لمنظمة الشفافية العالمية ومكافحة الفساد اشتداد وتيرة الفساد في اليمن لتحتل ذيل القائمة في مستوى الشفافية.

وأطهر التقرير الذي صدر قبل أيام اليمن في المستوى قبل الأخيرين من حيث الشفافية قبل الصومال وسوريا.

واحتلت اليمن الدولة الثالثة من حيث الأكثر فسادا بعد سوريا والصومال، في وقت تعاني فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية بتاريخها الحديث.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تليها قطر، وسلطنة عُمان، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.

وذكر التقرير إن كلا من العراق تونس وعُمان قد شهدت تقدما في تقييمهم السنوي، بينما شهدت سوريا واليمن ولبنان تراجعا في التقييم العام لمكافحة الفساد. إليكم نظرة على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر الفساد العالمي لعام 2020

وأظهر تقرير خبراء فريق العقوبات بمجلس الأمن الخاص باليمن أن الفساد مكن مجموعة قليلة من كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة مع كبار رجال المال والأعمال غسلوا 423 مليون دولار من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار خلال سنتين.

وذكر التقرير إن مليشيا الحوثي استولت في عام واحد فقط على 1.8 مليار دولار من إيرادات عامة وحولتها لصالح قياداتها ومجهودها الحربي.

وقال التقرير إن انعدام المساءلة والإفلات من العقاب سائد في البلاد ويساعد على انتشار الفساد.