حملة حوثية تستهدف النساء وقرار جديد وصف بالمخزي

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعتبرت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، إجراء مليشيات الحوثي بمنع النساء من العمل في المطاعم،"مخزيا وتمييزيا".

وقالت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن إجراء المليشيات بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي.

وأضافت: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في ‎اليمن".

وخلال الساعات الماضية، تداولت وسائل إعلام وناشطون أنباء تفيد بتنفيذ الحوثيين حملة في صنعاء، تم بموجبها منع النساء من العمل وإلزام المطاعم بسرعة تسريح الموظفات.

وأضافت المصادر أن المليشيا تبرر منع النساء من العمل في المطاعم بأنه يتنافى مع الهُوية اليمنية المحافِظة.

ويوم الخميس، وجهت المليشيات بمنع الفتيات من العمل في المطاعم في انتهاك جديد تمارسه الجماعة ضد المرأة اليمنية وحريتها في العمل والتنقل.

ولجأت العديد من الفتيات الى العمل لسد حاجة أسرهن بسبب انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل، بسبب الانقلاب الحوثي.

وهذا القرار تزامن مع قرار اخر اثار ضجة وسخرية واسعة.

حيث منعت وزارة الصحة في حكومة صنعاء غير معترف بها، تداول الدليل الارشادي الخاص بتنظيم الأسرة وقالت انها ستصدر دليلا بديلا عنه يتماشى مع تعاليم الدين، بحسب وصفها.