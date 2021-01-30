فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبدالرحيم ب الحقيقة التي أخفاها عنهم أبيهم

السبت 30 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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فجرت المطربة اللبنانية، منار حمزة، من خلال مقطع فيديو، طالبت فيه بحقها في تركة المطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبد الرحيم.

وأوضحت المطربة اللبنانية، خلال الفيديو، التي بثته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها تطالب بحقها في فيلا تركها لها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته، مشيرة إلى أنها كانت موجودة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية، ولهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.

وقالت: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم". من جانبه، استنكر عصام عبدالرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، مطالبة المطربة اللبنانيه منار حمزة بحقها في إرثها.

وقال عصام في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية: "ما أثارته منار حمزة ليس له أساس من الصحة، إذ أن علاقتها بوالدي بدأت منذ أن تعاونا سويا في كليب غنائي يحمل عنوان "هتجوز لبنانية"، ومن ذلك الحين ربطتهما علاقة صداقة قوية، وكان والدي يعتبرها مثل ابنته".

وأضاف: عندما كانت تأتي هي وأسرتها إلي مصر كنا نستقبلهم استقبالاً جيداً، والعكس عندما كنا نسافر لبنان كنا نجد ترحيباً كبيراً منهم هناك.

وتابع: كلي ثقة أن والدي رحمة الله عليه لم يوص بذلك، لأنه لن يكتب لها فيلا دون علمنا، وإذا كان لديها ورق ومستندات يثبت صحة كلامها فلن أتردد في تنفيذه احتراماً لرغبة ووصية أبي.

واستطرد في حديثه قائلاً: الفيلا التي تطالب بها منار قمنا بالتنازل عنها لشقيقنا الأصغر عدوية وقت تقسيم الميراث، ولكن أعود وأكرر أنه لو هناك ما يثبت كلام هذه الفنانة رسميا فلن أتردد في تنفيذه، وذلك رغم يقيني إن شعبان عبد الرحيم عمره ما يعمل كده، ومش فاضل بعد تقسيم الميراث سوي شقتنا، لو هي محتجاها تأخدها، ده أنا أفرح لو ظهر ليا أخت لبنانية