مكتب التحقيقات الفيدرالية يكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس العلماء يكشفون خطورة القاتل الصامت و انقطاع النفس المتقطع اثناء النوم وسط تصعيد خطير للعمليات العسكرية في الحديدة المليشيات الحوثية تتمرد على الأمم المتحدة ويعرقل صيانة صافر السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفر واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد في تطورات غير مسبوقة..هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا في المملكة اشتداد المعارك في صعدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية تفاصيل انفجار الوضع في الحديدة و 127انتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية في أقل من 8 ساعات الحكومة الشرعية تزف بشائر الخير عن صفقة نوعية مع المليشيات الحوثية وأن تباشر الخير والفرج باتت قريبة إضافة صحية وشائعة للشاي قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتطيل العمر بعد ساعات من منع الحوثيين لهن .. منظمة العفو الدولية تنتفض نصرة للنساء بعد قرار حوثي بمنعهن العمل بالمطاعم
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه اكتشف قنبلتين قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 6 يناير، تم زرعهما في الليلة التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس.
"العدل الأمريكية" تتهم أحد مقتحمي الكونغرس بالتهديد بقتل نائبة ديمقراطية وزادت السلطات الفيدرالية مرة أخرى المكافأة على المعلومات حول من وضع القنبلتين لتصبح 100 ألف دولار، وأصدرت تفاصيل وصورا جديدة لمشتبه به.
وقال ملصق إن القنابل وضعت بين الساعة 7:30 و8:30 مساء، في الخامس من يناير في الليلة التي سبقت اندلاع أحداث الشغب.
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أحذية المشتبه به على أنها أحذية من نوع Nike Air Max Speed Turf ذات لون أصفر وأسود ورمادي. كما نشر صورا محسنة لها، إلى جانب صور القنبلتين.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل بزيادة المكافأة مرة واحدة - إلى 75 ألف دولار - في وقت سابق من هذا الشهر.
وذكرت شبكة CNN بوقت سابق أن القنابل كانت بطول ثماني بوصات وموصولة بمؤقتات ومليئة بمسحوق متفجر، وأعرب المحققون لدى فحصهم بقايا الأجهزة في معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيرجينيا، عن قلقهم من أن المفجر لا يزال في العمل، لافتة إلى أن هذا الجانب من التحقيق، لا يزال واحدا من أكثر الألغاز إثارة للقلق بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة