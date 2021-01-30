السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفر واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد في تطورات غير مسبوقة..هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا في المملكة اشتداد المعارك في صعدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية تفاصيل انفجار الوضع في الحديدة و 127انتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية في أقل من 8 ساعات الحكومة الشرعية تزف بشائر الخير عن صفقة نوعية مع المليشيات الحوثية وأن تباشر الخير والفرج باتت قريبة إضافة صحية وشائعة للشاي قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتطيل العمر بعد ساعات من منع الحوثيين لهن .. منظمة العفو الدولية تنتفض نصرة للنساء بعد قرار حوثي بمنعهن العمل بالمطاعم الرئيس الفرنسي:الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية مجلة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي تواجه السياسة الأمريكية في الأيام القادمة معرض الكتاب الدولي الأول ينطلق من محافظة مأرب واستعدادات واسعة للحدث الثقافي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ، الموافق 8 / 1 / 2021م، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للسعودين والسماح بفتح المنافذ.
وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح كوفيدـ 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.
ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة، قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.
تود وزارة الداخلية السعودية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ، الموافق 17 / 5 / 2021م، بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ، الموافق 31 / 3 / 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.
يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة، و253 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 359,006 حالة