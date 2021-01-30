السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفر واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد في تطورات غير مسبوقة..هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا في المملكة اشتداد المعارك في صعدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية تفاصيل انفجار الوضع في الحديدة و 127انتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية في أقل من 8 ساعات الحكومة الشرعية تزف بشائر الخير عن صفقة نوعية مع المليشيات الحوثية وأن تباشر الخير والفرج باتت قريبة إضافة صحية وشائعة للشاي قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتطيل العمر بعد ساعات من منع الحوثيين لهن .. منظمة العفو الدولية تنتفض نصرة للنساء بعد قرار حوثي بمنعهن العمل بالمطاعم الرئيس الفرنسي:الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية مجلة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي تواجه السياسة الأمريكية في الأيام القادمة معرض الكتاب الدولي الأول ينطلق من محافظة مأرب واستعدادات واسعة للحدث الثقافي
أطلق وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الصحة السعودية، الخميس، ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بتسجيل 253 حالة جديدة.
وقال وزير الصحة عبر حسابه في "تويتر"، الجمعة: "تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".
تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان. ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.
وجاء تعليق وزير الصحة، ردا على مقطع فيديو نشرته الوزارة في بدايات أزمة جائحة كورونا، وتحديداً في 15 مارس 2020، إذ قال وزير الصحة آنذاك: "إننا نعيش تحديا كبيراً، فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم