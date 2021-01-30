اشتداد المعارك في صعدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية

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ولقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني، إضافة الى تدمير آلياتهم صباح اليوم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأكدت استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي، أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.
وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش الوطني بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيا الحوثية بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة