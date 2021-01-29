بعد ساعات من منع الحوثيين لهن .. منظمة العفو الدولية تنتفض نصرة للنساء بعد قرار حوثي بمنعهن العمل بالمطاعم الرئيس الفرنسي:الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية مجلة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي تواجه السياسة الأمريكية في الأيام القادمة معرض الكتاب الدولي الأول ينطلق من محافظة مأرب واستعدادات واسعة للحدث الثقافي الإعلان عن وفاة وزير "حوثي" و"المشاط" يصدر بيان فيديو مفبرك أعد مسبقا عنه .. د عبدالله النفيسي يكشف مكالمة تهديد بسبب الخطوط الحمراء الإمارات ترد على قرارات أمريكية قوية استهدفت ابوظبي الفرحة تعم المواطنين .. دولة خليجية تزف لمواطنيها خبرًا سارًا طال انتظاره صعقة كهربائية تغير حياة لاعب كرة قدم وتنهي مستقبله الرياضي ماذا صنعت الإمارات: قرقاش يعلن عن انجاز تاريخي وبن راشد يؤكد بلغنا المركز الثاني عالميا
انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، إجراء مليشيات الحوثي الإرهابية يمنع النساء من العمل في المطاعم، معتبرة أياه "مخزيا وتمييزيا".
وقالت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن إجراء المليشيات بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي.
وأضافت: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في اليمن".
وأمس الخميس، وجهت المليشيات بمنع الفتيات من العمل في المطاعم في انتهاك جديد تمارسه الجماعة الارهابية ضد المرأة اليمنية وحريتها في العمل والتنقل.
وأجبرت الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، المئات من الفتيات على العمل لسد حاجة أسرهن بسبب انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل، بسبب الانقلاب الحوثي.
وبين حين وآخر تضيق مليشيات الحوثي الارهابية حياة اليمنيين في مناطق سيطرتها عبر اصداراها تعليمات جديدة تحد من حرية الناس والتدخل في تفاصيل حياتهم الخاصة لتؤكد أنها نسخة من تنظيم القاعدة الارهابي الذي مارس نفس الأسلوب في جرائمه ضد المدنيين في مناطق سيطرته في الدول التي كان له مناطق نفوذ واسعة.