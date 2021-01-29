بعد ساعات من منع الحوثيين لهن .. منظمة العفو الدولية تنتفض نصرة للنساء بعد قرار حوثي بمنعهن العمل بالمطاعم

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، إجراء مليشيات الحوثي الإرهابية يمنع النساء من العمل في المطاعم، معتبرة أياه "مخزيا وتمييزيا".

وقالت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن إجراء المليشيات بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي.

وأضافت: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في ‎اليمن".

وأمس الخميس، وجهت المليشيات بمنع الفتيات من العمل في المطاعم في انتهاك جديد تمارسه الجماعة الارهابية ضد المرأة اليمنية وحريتها في العمل والتنقل.

وأجبرت الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، المئات من الفتيات على العمل لسد حاجة أسرهن بسبب انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل، بسبب الانقلاب الحوثي.

وبين حين وآخر تضيق مليشيات الحوثي الارهابية حياة اليمنيين في مناطق سيطرتها عبر اصداراها تعليمات جديدة تحد من حرية الناس والتدخل في تفاصيل حياتهم الخاصة لتؤكد أنها نسخة من تنظيم القاعدة الارهابي الذي مارس نفس الأسلوب في جرائمه ضد المدنيين في مناطق سيطرته في الدول التي كان له مناطق نفوذ واسعة.