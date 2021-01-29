معرض الكتاب الدولي الأول ينطلق من محافظة مأرب واستعدادات واسعة للحدث الثقافي

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تستعد محافظة مأرب لاحتضان معرض الكتاب بنسخته الأولى، والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر فبراير تحت شعار (مأرب موطن الحضارة والمعرفة) بمشاركة واسعة من المكتبات ودور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية الحكومية والمدنية من داخل وخارج اليمن.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للكتاب بمأرب ناصر الشريف أن معرض مأرب الأول للكتاب الذي يجري استكمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإطلاقه، سيمثل أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها المحافظة بالنظر إلى حجم المشاركة فيه، والإقبال المتوقع عليه، وما ستصاحبه من فعاليات ثقافية وفنية متعددة ومتنوعة تلبي تطلعات المثقفين والمهتمين من مختلف المحافظات اليمنية.
وقال الشريف في تصريح لموقع محافظة مأرب إن المعرض سيتيح للمثقفين والباحثين والمهتمين والطلاب والشباب المتطلع للحصول على بغيتهم من الكتب العلمية والأدبية والمعرفية التي ستعرضها المكتبات ودور النشر المشاركة، وسيفتح الباب لتوقيع المؤلفات والإصدارات، فضلا عن أنه سيكون ساحة للقاء المؤلفين والناشرين والمهتمين لتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات التي تواجه صناعة وتأليف وبيع الكتاب.
وأشار مدير عام الهيئة العامة للكتاب إلى حرص القائمين على المعرض على أن تكون هذه التظاهرة الثقافية عند المستوى الذي يليق بمحافظة مأرب الحضارة والتاريخ، وما باتت تشكله اليوم من حضور محوري على المستوى الوطني، في صناعة ورسم المستقبل الذي يتطلع إليه كل يمني، والذي يقوم على العلم والمعرفة والإدراك الواعي للتعامل مع المتغيرات في محيطنا وعالمنا.
وثمن مدير عام هيئة الكتاب بمحافظة مأرب المتابعة والاهتمام الذي يوليه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بهدف إنجاح المعرض، مثمنا في ذات السياق الاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومتابعته المستمرة للخطوات التحضيرية الجارية أولا بأول، في ظل اهتمامه الكبير بالتنمية العلمية والمعرفية باعتبارهما أس وعمود التنمية والاستقرار.