الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلنت مليشيات الحوثي الارهابية مساء اليوم وفاة مايسمى بوزير الخدمة المدنية والتأمينات المدعو إدريس الشرجبي.

وعن اسباب الوفاة التي انهت حياة الوزير الحوثي أوضحت وسائل إعلام حوثية بأنّها كانت نتيجة صراع مع المرض.

هذا فيما نشرت قبل قليل وكالة سبأ الحوثية بيان نعي صادر عن ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين المدعو مهدي المشاط نعى فيه وفاة الوزير الحوثي الشرجبي.