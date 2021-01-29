معرض الكتاب الدولي الأول ينطلق من محافظة مأرب واستعدادات واسعة للحدث الثقافي الإعلان عن وفاة وزير "حوثي" و"المشاط" يصدر بيان فيديو مفبرك أعد مسبقا عنه .. د عبدالله النفيسي يكشف مكالمة تهديد بسبب الخطوط الحمراء الإمارات ترد على قرارات أمريكية قوية استهدفت ابوظبي الفرحة تعم المواطنين .. دولة خليجية تزف لمواطنيها خبرًا سارًا طال انتظاره صعقة كهربائية تغير حياة لاعب كرة قدم وتنهي مستقبله الرياضي ماذا صنعت الإمارات: قرقاش يعلن عن انجاز تاريخي وبن راشد يؤكد بلغنا المركز الثاني عالميا واتساب يختبر ميزة طال انتظارها! وينتظرها الجميع كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لـثلاثة أسباب وأمير سعودي يرد عليه بثلاث أخرى رويترز: بعد 10 سنوات على الانتفاضة في اليمن يبدو البلد منقسماً وعلى شفا المجاعة
كشف المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي، عن تعرضه يوم أمس، إلى التهديد بالتشهير فيه من خلال "فيديو مفبرك" عنه.
وأوضح أنه تلقى مكالمة من مجهول فيها تهديد ووعيد، وقال: "حذّرني من أنهم سوف يقومون بنشر فيديو عنّي (مُفبرك) أعدّوه منذ عام 2016"، دون أن يتبين من المقصودين بكلامهم.
وأضاف أن الفيديو فيه "تجاوزي (حسب لفظ الشخص المجهول) كل الخطوط الحمراء في تغريداتي".
وسبق أن تعرض النفيسي إلى اتهامات رسمية في بلاده تتعلق بالإساءة للإمارات، إلا أن محاميه أعلن مؤخرا، تأييد محكمة الاستئناف لحكم البراءة.
وقال المحامي، عادل عبد الهادي: "محكمة الاستئناف أصدرت حكمها، بتأييد براءة موكلنا الدكتور عبد الله النفيسي، من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بشأن دولة الإمارات".