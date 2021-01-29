فيديو مفبرك أعد مسبقا عنه .. د عبدالله النفيسي يكشف مكالمة تهديد بسبب الخطوط الحمراء

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي، عن تعرضه يوم أمس، إلى التهديد بالتشهير فيه من خلال "فيديو مفبرك" عنه.

وأوضح أنه تلقى مكالمة من مجهول فيها تهديد ووعيد، وقال: "حذّرني من أنهم سوف يقومون بنشر فيديو عنّي (مُفبرك) أعدّوه منذ عام 2016"، دون أن يتبين من المقصودين بكلامهم.

وأضاف أن الفيديو فيه "تجاوزي (حسب لفظ الشخص المجهول) كل الخطوط الحمراء في تغريداتي".

وسبق أن تعرض النفيسي إلى اتهامات رسمية في بلاده تتعلق بالإساءة للإمارات، إلا أن محاميه أعلن مؤخرا، تأييد محكمة الاستئناف لحكم البراءة.

وقال المحامي، عادل عبد الهادي: "محكمة الاستئناف أصدرت حكمها، بتأييد براءة موكلنا الدكتور عبد الله النفيسي، من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بشأن دولة الإمارات".