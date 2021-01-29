الإمارات ترد على قرارات أمريكية قوية استهدفت ابوظبي

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن تعليق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لصفقة طائرات "أف35" الحربية لأبوظبي.

وقال العتيبة في سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الإماراتية بواشنطن، إننا "نرحب بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي، وستعمل الإمارات بشكل وثيق مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع: "كما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة، وعلى وجه التحديد صفقة أف35، وهي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية، لأنها تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، بالتوازي مع حوار جديد وتعاون أمني يساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين".

وذكر العتيبة أنه "يمكن للإمارات تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي، وتحرير الأصول الأمريكية للتحديات العالمية الأخرى (..)"، مشيرا إلى أن بلاده حاربت إلى جانب الولايات المتحدة، وشاركت في مهمات مشتركة ضمن تحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أكد الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن تعليق إدارة الرئيس جو بايدن لصفقات مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات، ومنها صفقة طائرات (إف35) الإماراتية.

ووصف بلينكن في أول مؤتمر صحفي له التعليق بأنه أمر طبيعي مع بداية هذه الإدارة، في إطار مراجعة ما إذا كانت عملية البيع تخدم السياسة الخارجية أم لا.