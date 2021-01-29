ماذا صنعت الإمارات: قرقاش يعلن عن انجاز تاريخي وبن راشد يؤكد بلغنا المركز الثاني عالميا

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أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن إنجاز تاريخي حققته بلاده.
وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اجتياز عدد متلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد 3 ملايين شخص.
وتوجه أنور قرقاش في تغريدته "بكل الشكر للمنظومة الطبية واللوجستية على هذه الحملة الاستثنائية"، بحسب قوله.
وكان الدكتور أنور قرقاش أعلن، يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير/ تشرين الثاني الجاري، عن تخطي الإمارات المليوني جرعة من إجمالي لقاح "كوفيد-19" لسكانها، وعلق على ذلك الإنجاز بكلمات للشاعر السوري الراحل نزار قباني.
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كشف الفترة الماضية عن بلوغ الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالميا في سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.
وبدأت الإمارات، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "سينوفارم" الصيني، مؤكدة أن فعاليته 86%، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي تطرح اللقاح الصيني لسكانها.
وفي 23 من ذات الشهر، أعلنت الإمارات بدء حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا، لتنضم بذلك إلى السعودية التي كانت أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.