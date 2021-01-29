واتساب يختبر ميزة طال انتظارها! وينتظرها الجميع

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 317

تلقت مكالمات الفيديو دفعة هائلة في عام 2020، حيث جعل الوباء من المستحيل رؤية بعضنا بعضا شخصيًا، وبدأ تطبيق واتساب في العمل على ذلك من خلال توسيع قدرات مكالمات الفيديو ضمن تطبيقات الأجهزة المحمولة، فقد استغرقت نسخة الويب الخاصة بالتطبيق وقتًا أطول.

وتمثل نسخة الويب من تطبيق واتساب إضافة مهمة لأولئك الذين يستخدمون واتساب باستمرار. ويعني هذا عدم الحاجة للوصول إلى الهاتف والاستجابة أثناء العمل عبر جهاز الحاسب.

وكان النقص الكبير في المكالمات، خاصةً بالنسبة للأعمال التجارية، أحد العيوب الرئيسية لفترة من الوقت ضمن نسخة الويب من الخدمة.

وأدى ذلك إلى تخطي المستخدمين لنسخة الويب من تطبيق واتساب واستخدام خدمات Google Meet أو Zoom.

ويبدو أن واتساب قررت أخيرًا جعل المكالمات الفيديوية والمكالمات الصوتية خيارًا. وهو ما يعني على الأرجح أن الخدمة تريد الاحتفاظ بمستخدميها واستعادة المستخدمين الذين انتقلوا إلى خدمات منافسة.

وأكدت واتساب أن الميزة ستطرح هذا العام، حيث كانت تعمل منذ عامين أو نحو ذلك على تنفيذ المكالمات عبر نسخة الويب. لكن هناك حاجة دائمًا إلى الاتصال بالهاتف.