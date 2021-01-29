كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لـثلاثة أسباب وأمير سعودي يرد عليه بثلاث أخرى

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أثار الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، موجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا بعد اقتراحه إزالة رسمة السيف أسفل عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في العلم السعودي.

وقد نشر الأحمدي تغريده قال فيها: “اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور”.

بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريده الأحمدي قائلا: “السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي”.

فيما أعرب بعض المغردين على مواقع التواصل عن رفضهم لهذا الاقتراح، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا مشكلة فيه.