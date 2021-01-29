النظام الغذائي الأفضل لمرضى السكري

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين (الهرومون الذي ينظم مستوى السكر في الدم) بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

مرض السكري أو كما يقال عنه "مرض العصر"، هو من الأمراض التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في العالم، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 463 مليون شخص مصابون بهذا المرض. لهذا من المهم مراعاة ما يتناوله المريض من غذاء، فهناك الكثير من الأطعمة الصحية لمرضى السكري، تساعدهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات قد تودي بحياتهم إلى الوفاة.

حول هذا الموضوع، تحدثت المختصة في الغدد الصماء، الطبيبة سارة بروير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قائلة إنه "من الممكن أن تكون حمية البحر الأبيض المتوسط هي الحمية المثالية لمرضى السكري".

وأشارت بروير إلى دراسة أجراها علماء مختصون، كان الغرض منها تحديد كيفية تأثير نظام غذائي معين على مستوى السكر في الدم لدى الشخص.

حيث قام المتخصصون بإجراء دراسة على 215 متطوعا يعانون من زيادة الوزن مع تشخيص مرض السكري من النوع الثاني (الذي يكون المصاب به غير معتمد على الإنسولين، وهو اضطراب يتميز بارتفاع معدل السكر في الدم في مقاومة الأنسولين). وطلب من نصف المتطوعين اتباع حمية غذائية معينة قليلة الدسم ومحدودة السعرات الحرارية، ومن النصف الآخر اتباع حمية غذائية متوسطية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالمأكولات البحرية والفواكه والخضراوات.

وبعد أربع سنوات، احتاج 70 % من المتطوعين في المجموعة الأولى إلى البدء في تناول الأدوية المضادة لسكر الدم، بينما في المجموعة الثانية تلقى 44 % من هذه التوصيات الطبية.

ووفقا للأخصائية بروير، فإن "حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية، لا تحافظ فقط على المستويات الطبيعية للسكر في الدم لدى مرضى السكري، ولكنها تساعد أيضا في منع تطور المرض لدى الأشخاص الأصحاء".