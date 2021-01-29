الإمارات غاضبة وبشدة من إسرائيل بعد إهانة تل أبيب لأبوظبي صحيا

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعربت الإمارات عن امتعاضها من إسرائيل بعدما ألقى مسؤول صحي باللوم عليها عند حديثه عن سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

في المقابل، اعتذر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن هذه التصريحات التي أدلت بها رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة شارون ألروي بريس، بعد اتصالات مع مسؤولين إماراتيين بحسب ما نقل الموقع عن موقعي "والا" و "واينت".

وكانت بريس قد أشارت في اجتماع مع مديري المستشفيات إلى أنّ "عدد الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في أسبوعين من السلام مع دبي أكثر من 70 عاماً من الحروب".

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فسّر المسؤولون الإماراتيون كلام أروي بريس على أنه اتهام بأن الإمارات مسؤولة عن ارتفاع معدل الإصابة في إسرائيل، معربين عن دهشتهم من أن يدلي مسؤول صحي بمثل هذه المصطلحات.

بدورها، سبق لقناة 13 الإسرائيلية أنّ تحدثت عن تشخيص" إصابة 900 إسرائيلي عادوا من الإمارات بفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة ما يقدر بـ 4000 مخالط في إسرائيل".

هذا وتعتبر الرحلات الجوية المباشرة إحدى الثمار الرئيسية لاتفاق إبراهيم بين إسرائيل والإمارات، علماً أنّ حوالى 130 ألف سائحا إسرائيليا سافر إلى دبي منذ ديسمبر 2020.

وتستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، علماً أنه تم إغلاق مطار بن غوريون حتى نهاية شهر يناير الجاري.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 622 الفاً، مع تسجيل 4605 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء.