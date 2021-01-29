مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز مسؤول حكومي وتمنعه من مزاولة عمله

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أفادت مصادر حكومية، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، بقيام مليشا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، باحتجاز مدير عام ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، ومنعته من مزاولة عمله.
وقالت المصادر إن مسلحي الانتقالي، احتجزت "سليمان"، بعد ان اصدرت قيادات المجلس في المحافظة توجيهات بمنعه من مزاولة مهامه داخل الميناء.
ومن شأن هذه الخطوة عرقلة مشاريع التنمية وصندوق الإعمار السعودي، من المضي في خطواته في المحافظة، بحسب المصادر.
ومنتصف الاسبوع الجاري، أوقفت الإمارات عبر قواتها ومليشياتها، العمل الجاري في مبنى ميناء سقطرى، الممول من صندوق الاعمار السعودي.