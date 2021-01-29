رويترز: بعد 10 سنوات على الانتفاضة في اليمن يبدو البلد منقسماً وعلى شفا المجاعة النظام الغذائي الأفضل لمرضى السكري الإمارات غاضبة وبشدة من إسرائيل بعد إهانة تل أبيب لأبوظبي صحيا مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحتجز مسؤول حكومي وتمنعه من مزاولة عمله دولة عربية تكشف عن كارثة في ثروتها الحيوانية لأول مرة علامة جديدة لكشف كذب الرجال يكشفها علماء النفس فريق الخبراء الأممي يكشف عن دولة خليجية يتم تهريب الأسلحة للحوثيين عبر مطاراتها وموانئها السعودية تعلن تعديل موعد فتح منافذها بشكل كامل والسماح لمواطنيها بالمغادرة وتحدد تاريخ جديد الدفاع الأمريكية تحسم الجدل وتكشف سبب إيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثيين في منصب كبير.. من هو؟
قال وزير الزراعة السوري حسان قطنا، إن سوريا فقدت 50 في المئة من ثروتها الحيوانية بسبب الإرهاب.
وأضاف قطنا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المنشآت الزراعية في قطاع الدواجن لدينا حاليا 40 في المئة منها مستثمر وفقدنا 50 في المئة من الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار عبر تهريبها ونفوقها بسبب الإرهاب إما بالقتل أو الذبح بسبب الجوع".
وأوضح "هناك مؤشرات أننا خسرنا ما بين 40 إلى 50 في المئة من الدواجن ترتبط بنسب الاستثمار للمنشآت".
وأكد أن "الحكومة السورية اتخذت إجراءات لدعم القطاع الحيواني، حيث أن الدعم يساعد المربين للمحافظة على قطيعهم".
وأشار إلى أن "أسعار اللحوم مرتفعة لأن المربي لا يبيع إلا حسب الحاجة، لافتا إلى أن الأسعار ترتفع أيضا لانخفاض نسبة العرض".
وأفاد بأن "سوريا كانت تستورد العجول لدعم السوق باللحوم، لكن الأسعار العالمية ارتفعت بسبب فرق العملة وبارتفاع الهوة السعرية أصبحت الأسعار للحوم المستوردة عالية جدا".
وذكر أن الحكومة السورية سمحت باستيراد اللحوم والقطعان الحية "واستعضنا بزيادة إنتاج الدواجن إلا أنها اصطدمت أيضا بارتفاع سعر الأعلاف".
وعن واقع الصناعات الزراعية اليوم بعد مضي 10 سنوات من الحرب والحصار على سوريا، أجاب بأن "الصناعات الغذائية تأثرت بشقيها العام والخاص، فالإرهاب شمل كل شيء".
وتابع "سوريا دولة زراعية تعتمد على الزراعة، الأرض عندما لا تستثمر لسنوات خسارتها لا تقدر بثمن".
وردا على سؤال "حول المساحات الزراعية المحتلة من الأراضي السورية"، قال إن "بلاده لا تعترف بالاحتلال وإن هذه فترة مؤقتة وسيعيد الجيش السوري حتما هذه المناطق".
وواصل قائلا "وجود ما يسمى بـ "قسد" قضى على أكثر من 50 في المئة من المساحات الزراعية التي تزرع بمحاصيل هامة".