السعودية تعلن تعديل موعد فتح منافذها بشكل كامل وتحدد تاريخ جديد

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ، الموافق 8 / 1 / 2021م، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للسعودين والسماح بفتح المنافذ.
واضاف: وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح كوفيدـ 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة، قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.
وتابع: تود وزارة الداخلية السعودية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ، الموافق 17 / 5 / 2021م، بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ، الموافق 31 / 3 / 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.