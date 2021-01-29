الدفاع الأمريكية تحسم الجدل وتكشف سبب إيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 405

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، يعد مؤقتاً، وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، انطون سيميلروث، ان السعودية شريك رئيسي لامريكا في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأميركية لزيادة تواجد قواتها واسلحتها في السعودية خلال الفترة القادمة.

وقال سيميلروث، لـ"الشرق الأوسط"، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.

وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلاً بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي،.

وأضاف "وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك".

وأكد سيميلروث، أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، يعد مؤقتاً، وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة، وتابع "هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأميركية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر".