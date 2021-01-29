السعودية تعلن تعديل موعد فتح منافذها بشكل كامل وتحدد تاريخ جديد الدفاع الأمريكية تحسم الجدل وتكشف سبب إيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثيين في منصب كبير.. من هو؟ واشنطن تربط تعليق صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بإنهاء الحرب في اليمن.. تفاصيل البكري: المليشيات قتلت 11 لاعبا وسبعة آلاف موظف فقدوا أعمالهم طرد مشبوة يصل قصر رئيس عربي.. ومسئولة كبيرة تصاب بالاغماء وتفقد بصرها عند فتحها للظرف دعوة لسرعة انعقاد البرلمان في عدن.. القاضي يتهم هادي بتسليم البلاد ويكشف عن التهديد الذي جعل البرلمان ينعقد في سيئون أمين عام الإصلاح يلتقي السفير الصيني وهذا ما بحثاه قرار "حوثي" جديد يُفجّر موجة سخرية واسعة ونشطاء يعلّقون: «حتى بطون النساء تباً لكم» جو بايدن يفكر في اقحام دول الخليج في اتفاق خطير يخص ايران
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، يعد مؤقتاً، وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، انطون سيميلروث، ان السعودية شريك رئيسي لامريكا في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأميركية لزيادة تواجد قواتها واسلحتها في السعودية خلال الفترة القادمة.
وقال سيميلروث، لـ"الشرق الأوسط"، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.
وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلاً بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي،.
وأضاف "وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك".
وأكد سيميلروث، أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، يعد مؤقتاً، وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة، وتابع "هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأميركية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر".