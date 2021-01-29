تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثيين في منصب كبير.. من هو؟ البيت الأبيض يعلن رسميا تعليق صفقات بيع أسلحة للرياض وأبوظبي بعشرات المليارات ويحدد مطلبا واحدا يخص حرب اليمن البكري: المليشيات قتلت 11 لاعبا وسبعة آلاف موظف فقدوا أعمالهم طرد مشبوة يصل قصر رئيس عربي.. ومسئولة كبيرة تصاب بالاغماء وتفقد بصرها عند فتحها للظرف دعوة لسرعة انعقاد البرلمان في عدن.. القاضي يتهم هادي بتسليم البلاد ويكشف عن التهديد الذي جعل البرلمان ينعقد في سيئون أمين عام الإصلاح يلتقي السفير الصيني وهذا ما بحثاه قرار "حوثي" جديد يُفجّر موجة سخرية واسعة ونشطاء يعلّقون: «حتى بطون النساء تباً لكم» جو بايدن يفكر في اقحام دول الخليج في اتفاق خطير يخص ايران أسوأ عام على الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية
أفادت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، الجمعة،بأن سلطات الحوثيين، عينت أحد ابناء مؤسس الجماعة حسين بدر الدين، في منصب أمني رفيع.
وقالت المصادر لـ «مأرب برس» ان الجماعة المسيطرة على صنعاء منذ اواخر 2014 عينت علي حسين بدر الدين الحوثي قائدا لقوات النجدة،وهو نجل شقيق زعيم الحوثيين،عبدالملك.
وذكرت ان هذا التعيين ؛يأتي استكمالا لسيطرة ،اسرة بدر الدين الحوثي، على مفاصل السلطة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ،ومنها المناصب العسكرية والأمنية.