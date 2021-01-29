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تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثيين في منصب كبير.. من هو؟

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص
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أفادت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، الجمعة،بأن سلطات الحوثيين، عينت أحد ابناء مؤسس الجماعة حسين بدر الدين، في منصب أمني رفيع.

وقالت المصادر لـ «مأرب برس» ان الجماعة المسيطرة على صنعاء منذ اواخر 2014 عينت علي حسين بدر الدين الحوثي قائدا لقوات النجدة،وهو نجل شقيق زعيم الحوثيين،عبدالملك.

وذكرت ان هذا التعيين ؛يأتي استكمالا لسيطرة ،اسرة بدر الدين الحوثي، على مفاصل السلطة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ،ومنها المناصب العسكرية والأمنية.

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