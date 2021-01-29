البكري: المليشيات قتلت 11 لاعبا وسبعة آلاف موظف فقدوا أعمالهم

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري، إن جماعة الحوثي قتلت أحد عشر رياضيا، وتسببت بخسائر في القطاع الرياضي بنحو ثلاثة مليارات مليار دولار.

وأوضح البكري في تصريح لوكالة الأناضول بأن مليشيا الحوثي الارهابية دمرت سبعة وثمانين منشأة رياضية وتسببت بخسائر فادحة في القطاع الرياضي.

وأكد الوزير البكري بأن جماعة الحوثي استولت على ستة مليارات ريال يمني من مخصصات صندوق رعاية الشباب في صنعاء ما أدى إلى فقدان سبعة آلاف موظف بالقطاع الرياضي لوظائفهم.