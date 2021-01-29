تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثيين في منصب كبير.. من هو؟ البيت الأبيض يعلن رسميا تعليق صفقات بيع أسلحة للرياض وأبوظبي بعشرات المليارات ويحدد مطلبا واحدا يخص حرب اليمن البكري: المليشيات قتلت 11 لاعبا وسبعة آلاف موظف فقدوا أعمالهم طرد مشبوة يصل قصر رئيس عربي.. ومسئولة كبيرة تصاب بالاغماء وتفقد بصرها عند فتحها للظرف دعوة لسرعة انعقاد البرلمان في عدن.. القاضي يتهم هادي بتسليم البلاد ويكشف عن التهديد الذي جعل البرلمان ينعقد في سيئون أمين عام الإصلاح يلتقي السفير الصيني وهذا ما بحثاه قرار "حوثي" جديد يُفجّر موجة سخرية واسعة ونشطاء يعلّقون: «حتى بطون النساء تباً لكم» جو بايدن يفكر في اقحام دول الخليج في اتفاق خطير يخص ايران أسوأ عام على الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية
قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري، إن جماعة الحوثي قتلت أحد عشر رياضيا، وتسببت بخسائر في القطاع الرياضي بنحو ثلاثة مليارات مليار دولار.
وأوضح البكري في تصريح لوكالة الأناضول بأن مليشيا الحوثي الارهابية دمرت سبعة وثمانين منشأة رياضية وتسببت بخسائر فادحة في القطاع الرياضي.
وأكد الوزير البكري بأن جماعة الحوثي استولت على ستة مليارات ريال يمني من مخصصات صندوق رعاية الشباب في صنعاء ما أدى إلى فقدان سبعة آلاف موظف بالقطاع الرياضي لوظائفهم.