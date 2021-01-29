دعوة لسرعة انعقاد البرلمان في عدن.. القاضي يتهم هادي بتسليم البلاد ويكشف عن التهديد الذي جعل البرلمان ينعقد في سيئون

الجمعة 29 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-بلقيس

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دعا العشرات من أعضاء مجلس النواب هيئة رئاسة المجلس إلى الانعقاد، لممارسة المهام الدستورية، ومناقشة برنامج الحكومة.

جاء ذلك في رسالة موجّهة إلى رئاسة المجلس، بعثها خمسة وخمسون من أعضاء البرلمان.

وأشاروا، في الرسالة، إلى النصوص الدستورية، التي تلزم الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس خلال خمسة وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، للحصول على الثقة، موضحين أن الفترة المحددة انقضت ولم يدعُ المجلس إلى الانعقاد.

ورغم مضي أكثر من شهر على تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، إلا أنها لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، ولم يدعَ المجلس إلى الانعقاد.

وقال عضو مجلس النواب، شوقي القاضي: إن "المُخرج ، يرفض عقد اجتماع مجلس النواب داخل البلاد".

وأضاف القاضي، في تصريحات متلفزة مساء أمس، أن "الرئيس هادي عندما استعان بالتحالف لم يستعنْ بهم كشركاء، وإنما سلّم لهم مقاليد الأمور في البلد بشكل كامل".

وأوضح أن انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني في 'سيئون' كان نتيجة لتهديد البرلمان الدولي للشرعية والتحالف بالاعتراف ببرلمان صنعاء، في حال أن البرلمان الموالي للشرعية لم ينعقد.

وقال القاضي إنه بعد اجتماع 'سيئون' في 2019، تم تغييب البرلمان تماما.