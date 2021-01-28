الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي مستمرة في أعمالها الإرهابية، التي تعطل كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا السفير كانغ يونغ، بحضور عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، ونائب رئيس الكتلة رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو.

وأشار الأمين العام إلى أن استمرار انقلاب مليشيا الحوثي وحربها على الشعب اليمني، تسبب في كوارث طالت كل مناحي الحياة. مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبالموقف الصيني الداعم لليمن وللشرعية، وجهود تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وعبر عن تقديره لمواقف الصين في دعم تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة لتقوم بمسئولياتها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ورفع المعانة عنهم.

من جانبه عبر السفير عن شكره للتجمع اليمني للإصلاح على مواقفه من قضايا الصين ومساندتها لوحدتها وسيادتها.

وجدد موقف بلاده الداعم لليمن وأمنه واستقراره ووحدته، ودعمها للشرعية وإحلال السلام وبناء دولته، وكذا تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد صفوف اليمنيين. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا، ومن ضمنها تعزيز العلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني.