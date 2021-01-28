آخر الاخبار

أمين عام "الإصلاح" يلتقي السفير "الصيني" وهذا ما بحثاه قرار "حوثي" جديد يُفجّر موجة سخرية واسعة ونشطاء يعلّقون: «حتى بطون النساء تباً لكم» جو بايدن يفكر في اقحام دول الخليج في اتفاق خطير يخص ايران أسوأ عام على الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية السعودية الأمير محمد بن سلمان يعلن عن أكبر أحلامه يسعى لتحقيقها وزير الأوقاف والارشاد يفتتح مبنى ديوان الوزارة بعدن ويلتقي مع قياداتها سائق ضايق سيدة في السعودية وحاول إيقافها بالقوة يلقى مصيره محمد بن سلمان يكشف عن طروحات قادمة لبيع أسهم أرامكو عملية عسكرية واسعة بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية في مياة الخليج العربي

أمين عام "الإصلاح" يلتقي السفير "الصيني" وهذا ما بحثاه

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 351

أكد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي مستمرة في أعمالها الإرهابية، التي تعطل كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن. 

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا السفير كانغ يونغ، بحضور عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، ونائب رئيس الكتلة رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو.

 

وأشار الأمين العام إلى أن استمرار انقلاب مليشيا الحوثي وحربها على الشعب اليمني، تسبب في كوارث طالت كل مناحي الحياة. مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبالموقف الصيني الداعم لليمن وللشرعية، وجهود تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها. 

 

وعبر عن تقديره لمواقف الصين في دعم تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة لتقوم بمسئولياتها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ورفع المعانة عنهم. 

 

من جانبه عبر السفير عن شكره للتجمع اليمني للإصلاح على مواقفه من قضايا الصين ومساندتها لوحدتها وسيادتها. 

 

وجدد موقف بلاده الداعم لليمن وأمنه واستقراره ووحدته، ودعمها للشرعية وإحلال السلام وبناء دولته، وكذا تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد صفوف اليمنيين. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا، ومن ضمنها تعزيز العلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني.

  
إقراء أيضاً
قرار "حوثي" جديد يُفجّر موجة سخرية واسعة ونشطاء يعلّقون: «حتى بطون النساء تباً لك
الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية
وزير الأوقاف والارشاد يفتتح مبنى ديوان الوزارة بعدن ويلتقي مع قياداتها
ما حقيقة وقف أميركا مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات؟
زعيم قبلي بارز يتوعد الانتقالي والإمارات ويوجه رسالة لاذعة لـ هادي وحكومته
تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس