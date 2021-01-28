الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية واسعة عقب صدور قرار حوثي قضى بمنع قلاب المشورة (اللولب) المستخدم في تنظيم الأسرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وتداول نشطاء يمنيين على مواقع التواصل الإجتماعي مذكرات و اوامر حوثية اطلع عليها "مأرب برس"صادرة من ما يسمى بوزير الصحة في حكومة المليشيات الحوثية طه المتوكل تخاطب مكاتب الصحة في مناطق سيطرة الجماعة بمنع قلاب المشورة (اللولب) المستخدم في تنظيم الأسرة.

وأوضح القيادي الحوثي في توجيهه على ان جماعته تعمل على إعداد دليل بديل لقلاب المشورة (اللولب) المستخدم في تنظيم الأسرة ،ينسجم مع من اسماها التوجهات والسياسات الملائمة.

ولاقى القرار الحوثي موجة سخرية واسعة من قبل النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق احد النشطاء قائلاً :نشتي لولب للعمارات الكبيرة اللي بتظهر فجأة ..لولب للسيارات آخر موديل

لولب ..لمحلات الصرافة اللي بتتكاثر بالانشطار

لولب لأسعار المواد الغذائية"

بينما علّق آخر «مليشيا الحوثي تمنع النساء من تركيب (اللولب) في صنعاء ومناطق سيطرتها.. حتى بطون النساء ما سلمين تبا لكم

يا احقر جماعه عرفها الشعب اليمني»

وتركز المليشيات الحوثية الإرهابية على ضرورة كثرة الانجاب وذلك بهدف تعويض الخسائر البشرية التي تحصدها جبهات القتال.